Российская фигуристка Камила Валиева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на контрольных прокатах.

По мнению спортсменки, ошибки на четверных прыжках связаны с волнением. Она призналась, что сильно занервничала перед началом проката.

«Была спокойна на шестиминутке, но потом меня захлестнуло. На тренировке тоже начисто катаю, собрала все на шестиминутке, но потом стала себя накручивать. Это начало сезона всего лишь.

Стараюсь катать повзрослее, но пока не очень получается. Надо быть поувереннее. Сковываешь движение – получается каша, нет программы, все взаимосвязано», – приводит слова Валиевой РИА «Новости».

Напомним, Валиева не справилась с исполнением четверных сальхова и тулупа, но успешно приземлила тройной аксель.

Спортсменке оставили программу «Болеро», которую она исполняла в прошлом году, на олимпийский сезон. Хореограф Даниил Глейхенгауз объяснил, что постановка изначально была рассчитана на два сезона — юниорский и взрослый.