Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала исполнение пяти четверных прыжков в произвольной программе на контрольных прокатах.

«Наконец-то, я сделала пять четверных. Не все идеально. Сальхов. Но сальхов сложнее всех пока что для меня из четверных. Опять же, говорю, это только прокаты. Посмотрим, как на соревнованиях. Надеюсь, все получится», — приводит слова Трусовой пресс-служба ФФККР.

Напомним, в произвольной программе в Челябинске Трусова исполнила сольные четверные флип, сальхов, лутц и тулуп, а также лутц в каскаде с тройным тулупом.

Александра стала первой в истории женщиной, которой удалось прыгнуть пять квадов в одной программе. Ранее это удавалось лишь мужчинам: американец Нейтан Чен исполнял по шесть четверных прыжков, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно — по пять.