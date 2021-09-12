Международный союз биатлонистов (IBU) объявил, что сезон-2021/22 должен пройти без изменений в календаре. Однако если появится необходимость, организация готова внести коррективы в график соревнований.

«На сегодняшний день сезон-2021/22 будет проходить в соответствии с графиком. IBU будет продолжать подтверждать мероприятия по триместрам и внесет коррективы, когда это будет необходимо, для защиты здоровья участников соревнований в условиях пандемии COVID-19″, — гласит сообщение на сайте IBU.

Также IBU обратил внимание на важность вакцинации и призвал всех, кто еще не прошел процедуру, сделать прививки от коронавируса. Участникам соревнований, которые решат отказаться от вакцинации, придется сдавать по несколько ПЦР-тестов, сделанных за свой счет, чтобы получать доступ к «пузырю» на турнирах.

«IBU будет сотрудничать с организаторами мероприятий, чтобы обеспечить пункты тестирования на местах для невакцинированных участников, но больше не будет ездить с собственными мобильными лабораториями в места проведения стартов», — говорится в сообщении.