В Нью-Йорке стартовал финальный матч Открытого чемпионата США, в котором встречаются лидеры мирового рейтинга серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев. Спортсмены вышли на корт Артура Эша в 23:15 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи осуществляет телеканал Eurosport. В 23:55 игра также будет транслироваться и на «Матч ТВ».

Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.

Соревнования в женской части US Open завершились вчера, 11 сентября. Победу одержала 18-летняя британка Эмма Радукану, пробившаяся в основную сетку через квалификацию. В финале она обыграла 19-летнюю канадку Лейлу Анни Фернандес.