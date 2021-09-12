Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом туре супертурнира Altibox Norway Chess.

Соревнования проходят в Ставангере (Норвегия). Согласно регламенту, за победу в основное время спортсмен получает 3 очка. В случае ничьей играется партия армагеддон, где победителю начисляют 1,5 очка, а проигравшему — 1 очко.

Две партии завершились чистыми победами одного из шахматистов. Карякин, игравший белыми фигурами, одолел Карлсена, а француз Алиреза Фируджа обыграл норвежца Арьяна Тари.

Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с лидером соревнований Рихардом Раппортом из Венгрии. В армагеддоне победу одержал россиянин.