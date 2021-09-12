Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с Новаком Джоковичем в финале US Open.

Россиянин признался, что рад выступить в финале турнира «Большого шлема» после того, как завоевал трофей на «Мастерсе».

«Если я смогу сегодня победить Джоковича, я, вероятно, попаду в учебники истории, в которых про меня напишут что-нибудь наподобие «он не позволил выиграть Джоковичу календарный Шлем». Но меня это особо не волнует. Я думаю, что это больше должно беспокоить его», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

По мнению россиянина, Джокович будет чувствовать давление, но сделает всё, чтобы завоевать календарный «шлем».

Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.