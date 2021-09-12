Действующий чемпион мира норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался общаться с журналистами после поражения от Сергея Карякина в пятом туре домашнего супертурнира Altibox Norway Chess.

Карлсен потерял сразу три очка, которые начисляются за победу. При этом он ни разу в предыдущих четырех турах не одержал чистую победу: он выигрывал в армагеддоне, за что получал по 1,5 очка.

После каждого матча Карлсен общался с норвежским телеканалом TV-2, но после поражения от Карякина он сразу вернулся в свой номер в отеле в Ставангере. Как сообщает «Чемпионат», вместо Магнуса с прессой общалась его сестра Эллен.

После пятого тура Карлсен с 6 очками делит 4-5 место с французом Алирезой Фируджей. Лидирует венгерский шахматист Рихард Раппорт с 9,5 очками. Карякин (7) идет третьим, второе место занимает россиянин Ян Непомнящий (8,5).