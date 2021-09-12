Россиянка Ирина Аввакумова победила на этапе летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в Чайковском.

Аввакумова завоевала золотую медаль, исполнив техничные прыжки на 132 и 131 метров и набрав за них 247,9 балла. Второе место заняла словенская спортсменка Урша Богатай, улетевшая на 126,5 м и 132 м (246,7 балла). Замкнула тройку призеров норвежка Силье Опсет, показавшая прыжки на 124 и 132 м (242,8 балла).

Днем ранее в Чайковском состоялись мужские соревнований, россиянин Евгений Климов занял второе место. Он уступил норвежцу Эгнеру Гранеруду Хальвору.

В смешанных соревнованиях российская команда в составе Климова, Михаила Назарова, Аввакумовой и Софьи Тихоновой стала третьей 868,9 балла, уступив сборным Норвегии (955,9) и Словении (899,6).