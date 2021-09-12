В Коломне в ходе подготовки к чемпионату России по парашютному спорту произошла трагедия: 45-летний парашютист Михаил Лейкин скончался, столкнувшись в небе с другим участником команды.

Как сообщает Telegram-канал Life Shot, инцидент произошел во время группового прыжка, в котором участвовали восемь парашютистов и оператор. Они прыгали с высоты 4 тысячи метров. Исполнив все фигуры в свободном падении, они раскрыли парашюты.

В этот момент Лейкин зацепился стропами с партнером по команде. Тому удалось перерезать основной парашют и выпустить запасной. На его раскрытый купол в воздухе отбросило Лейкина. Так как высота к тому моменту была уже достаточно низкой, второй парашют Лейкина не успел раскрыться.