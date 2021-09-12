Александра Трусова установила историческое достижение, Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон устроили аварию в Монце. Эти и другие новости дня — в дайджесте Неваспорт за 12 сентября.

Трусова сделала пять четверных прыжков

Российская фигуристка Александра Трусова стала первой в истории женщиной, которой удалось приземлить пять четверных прыжков в одной программе. На контрольных прокатах в Челябинске она прыгнула четверные сальхов, тулуп, флип и два лутца.

Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Италии

Лидеры сезона в Формуле-1 Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон не смогли завершить гонку Гран-при Италии. Они столкнулись в одном из поворотов, болид «Ред Булл» подлетел в воздух и приземлился на машину «Мерседеса».

СКА потерпел второе поражение подряд

СКА на выезде уступил нижегородскому «Торпедо» со счетом 2:3. В составе победителей дублем отметился Марек Гривик, еще одну шайбу забросил Теодор Леннстрем. За СКА отличились Евгений Тимкин и Даниил Пыленков.

Карякин обыграл Карлсена на турнире в Норвегии

Российский шахматист Сергей Карякин одержал победу над действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в пятом туре супертурнира Altibox Norway Chess. Россиянин получил 3 очка, так как победил в основное время.

Ибрагимович вернулся после травмы и забил

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вышел на поле впервые с мая, восстановившись после травмы. Он принял участие в матче с «Лацио» и забил гол спустя семь минут после того, как вышел на замену. «Милан» победил со счетом 2:0.

«Зенит» остался лидером турнирной таблицы РПЛ

«Зенит» сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ после семи туров. Команда Сергея Семака идет на первом месте с 17 очками. Второе и третье места занимают «Сочи» и «Локомотив», у которых по 15 баллов.

Ласицкене выиграла турнир в Берлине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в Берлине (Германия). Она преодолела высоту 1,98 метров.