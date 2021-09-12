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  • 01:04,  13 сентября 2021
Теннис
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Финал US Open: Медведев выиграл первый сет у Джоковича

Финал US Open: Медведев выиграл первый сет у Джоковича
Даниил Медведев. Фото: US Open

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев вышел вперед в матче с Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США.

Россиянин выиграл первый сет со счетом 6:4. Партия продолжалась 37 минут, за это время Медведев успел сделать восемь эйсов, одну двойную ошибку и один брейк. Джокович четыре раза подал навылет и два раза ошибся на подаче.

Бесплатная прямая трансляция матча доступна здесь.

Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.

Джокович является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Медведев третий раз играет в финале «мейджора», два предыдущих матча он проиграл.

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