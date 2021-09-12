Российский теннисист Даниил Медведев играет с сербом Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США. После двух сетов Медведев впереди: 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте уже 1 час 30 минут. За это время Медведев успел 12 раз подать навылет, допустить четыре двойные ошибки и сделать два брейка. На счету Джоковича пять эйсов и три двойные ошибки.

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Примечательно, что Джокович и Медведев в нынешнем сезоне уже встречались в финале турнира «Большого шлема», это произошло в феврале на Australian Open. Тогда победу одержал сербский теннисист.

Напомним, что Джокович является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема». Если он сегодня победит, то станет первым в истории игроком, взявшим 21 трофей на «мейджорах». У Медведева пока нет ни одного «Шлема».