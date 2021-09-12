Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче он обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в трех сетах со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Спортсмены провели на корте 2 часа 16 минут. За это время Медведев 16 раз подал навылет, допустил девять двойных ошибок и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. Джокович записал на свой счет шесть эйсов, три раза ошибся на подаче и сделал один брейк.

Медведев, занимающий второе место в рейтинге АТР, впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема». Примечательно, что на этом US Open россиянин проиграл всего один сет — голландцу Ботику Ван де Зандхульпу в четвертьфинале.

Джокович является 20-кратным победителем «мейджоров», он делит это достижение с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером. Если бы Новак выиграл сегодняшний матч, то установил бы рекорд по числу трофеев на турнирах «Большого шлема».

В этом сезоне Медведев и Джокович уже встречались в финале «мейджора»: это произошло на Australian Open в феврале, тогда победу одержал серб.