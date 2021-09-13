Российский теннисист Даниил Медведев после победы над Новаком Джоковичем в финале Открытого чемпионата США принёс извинения сопернику. Серб мог стать первым с 1969 года теннисистом, который бы выиграл за один год все четыре турнира «Большого шлема».

«Хочу извиниться перед болельщиками Новака, — сказал Медведев во время послематчевой речи на корте. — Я не говорил этого раньше, но я считаю его величайшим теннисистом в истории. Спасибо болельщикам, хотя вы, скорее всего, больше болели за Новака.

Сегодня у меня третья годовщина свадьбы. Когда я выиграл в полуфинале, то понял, что надо выигрывать турнир, потому что времени найти подарок у меня не было».

Медведев победил Джоковича в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:4. Для россиянина это первый выигрыш турнира «Большого шлема» в карьере.