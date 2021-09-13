Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила финальный матч Открытого чемпионата США между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым. 34-летняя теннисистка завершила карьеру в 2020 году, а в 2006-м стала победительницей US Open.

Матч закончился победой Даниила Медведева со счётом 6:4, 6:4, 6:4. Он лишил Джоковича возможности взять календарный «Шлем» — то есть выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в течение года. Для Медведева это первый «БШ» в карьере. До этого он дважды проигрывал в финалах — на US Open-2019 и Australian Open-2021.

Возможно, Шарапова в финале болела за Джоковича. Она и раньше была замечена в симпатиях к теннисисту, а по ходу матча, когда Медведев вёл в счёте, написала в Твиттере: «Пять сетов, кто-нибудь?» (при том, что Медведев выиграл все три сета). После окончания матча она написала сообщение: «Особенный город, особенный турнир» и никак не поздравила Медведева.