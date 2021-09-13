Официальный Твиттер US Open вспомнил победу Марата Сафина на Открытом чемпионате США в 2000 году. Сегодня трофей выиграл Даниил Медведев, победившй в финале первую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

Твиттер US Open напомнил, что Медведев стал первым после Сафина россиянином, которому покорился этот титул.

В финальном матче US Open-2000 Сафин победил американца Пита Сампраса в трёх сетах — 6:4, 6:3, 6:3.

Медведев стал третьим после Евгения Кафельникова и Марата Сафина россиянином, которому покорился турнир «Большого шлема». Кафельников выигрывал «Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999. Сафин, помимо US Open-2000, взял Australian Open-2005.