Российский теннисист Даниил Медведев устроил необычный перформанс после победы на US Open. В финале Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4. После завершения заключительного третьего сета Медведев внезапно упал на корт с высунутым языком.

Позднее он объяснил, что это было празднование с отсылкой в видеоиграм серии FIFA.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Твиттер US Open забавно обыграл это представление: выложив фото Медведева с подписью: «Мы, после того, как твитили нонстоп на протяжении трёх недель».

Медведев лишил Джоковича шанса выиграть календарный «Большой шлем» — то есть все четыре турнира «Большого шлема» в течение года. Примечательно, что по ходу турнира Медведев отдал лишь один сет — голландцу Ботику ван де Заншульпу в 1/4 финала. Остальные стадии россиянин проходил в трёхсетовых поединках.