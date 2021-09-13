В советские годы был популярен анекдот: лектор, читая лекцию крестьянам, сказал, что коммунизм уже на горизонте. Когда кто-то из крестьян спросил, что такое горизонт, лектор ответил: «Это воображаемая линия, которая отдаляется при приближении к ней».

Нечто похожее происходило и с Даниилом Медведевым. Наш теннисист брал крупные турниры, поступательно поднимался в рейтинге, но столь желанная победа в «Большом шлеме» так и оставалась на горизонте.

И наконец мы с вами её увидели! В финальном матче открытого чемпионата США Медведев мастерски вынес не кого-нибудь, а короля Новака Джоковича. При этом в тот момент, когда сербу нужна была победа едва ли не сильнее всего.

Джокович в 2021 году был неудержим. Он прошёлся по трём турнирам «Большого шлема», не оставив ни одного трофея соперникам. И максимально близко подобрался к исторической цели. Он мог стать первым за 52 года теннисистом Открытой эры, кому бы удалось взять «календарный Шлем», то есть все четыре турнира «Большого шлема» в течение года. Последний раз это удалось Роду Лэйверу в 1969 году.

Новак и не скрывал своей главной цели. Ради неё он даже снялся с «Мастерса» в Цинциннати.

Но и Медведеву этот титул был важен как никогда. Он уже столько ходил вокруг да около самых важных теннисных титулов в карьере, что было даже обидно.

Накануне Nevasport делился с вами раскладами перед финалом US Open и рассуждал, что нужно Медведеву сделать для победы над Джоковичем.

Одним из главных преимуществ россиянина мы называли запас сил. Медведев по пути к финалу проиграл всего один сет и потратил на корте всего 12 часов. Справедливости ради, россиянину очень повезло с сеткой. Его маститые соперники как один слетали на более ранних стадиях. Путь Джоковича оказался гораздо труднее: он потратил на кортах США 17 часов, в том числе прошёл изматывающий пятисетовый полуфинал со своим обидчиком в 1/2 финала Олимпиады-2020 Александром Зверевым.

Для того, чтобы воспользоваться усталостью соперника, Медведеву необходимо было цепляться за матч уже с первой подачи и брать его «тёпленьким», пока Новак ещё не пришёл в себя.

И россиянин словно сам это понял и уже при первом розыгрыше сделал брейк! Очень важно было не растерять полученное преимущество, и Медведев закрепил положение, выиграв и свою подачу. Сразу же после этого россиянин едва не взял ещё одну подачу серба, но Джокович смог выиграть свой первый гейм в финале. После этого соперники не отдавали подач друг другу, и сет остался за Даниилом – 6:4. Впрочем, это ещё не говорило о его преимуществе. В этом году на «Ролан Гаррос» и «Уимблдоне» Джокович также проигрывал первые сеты (победную тактику не меняют?).

Во втором сете лидер рейтинга ATP начал наседать. И именно здесь произошли ключевые события матча. Если бы Джоковичу удалось додавить соперника, то в третий сет он бы входил уже с позиции силы и короля сезона. Не исключено, что он бы добил Медведева, не дав тому поднять голову. Но всё случилось иначе.

У Медведева пошли двойные ошибки, Новаку всё чаще удавалось делать эйсы, а на первой подаче россиянина во втором сете у серба был сразу тройной брейк-пойнт – 40:0. Тем не менее, Медведев собрался и переломил ход гейма, удержав свою подачу. На следующей подаче соперника у Джоковича снова был брейк-пойнт, причём дважды. Но долгий розыгрыш гейма (трижды «ровно») закончился-таки выигрышем Медведева.

И вот тут сработал ещё один важный фактор, который мы упоминали в предматчевой статье: психология.

Четвёртый «шлем» нависал над Джоковичем ещё с победы на «Уимблдоне». US Open давался ему непросто. Да ещё и в финале попался довольно неудобный соперник, выигравший три из пяти последних встреч.

И когда Медведев отыграл второй брейк-пойнт, Новак занервничал, в сердцах сломал ракетку и получил предупреждение. Медведев же был спокоен как удав. Болельщикам только оставалось удивляться: куда делся тот горячный паренёк из 2019 года, который скандалил с трибунами и нарывался то на свист, то на овации.

В результате гейм остался за Медведевым. И после этого Джокович начал «плыть». Новак допустил на следующей своей подаче двойную ошибку, затем сделал ещё две, и первый в сете брейк достался не ему, а Даниилу.

Второй сет снова остался за Медведевым. Однако в финале «Ролан Гаррос» Джокович также проиграл два стартовых сета Циципасу, а в итоге взял трофей. Но сейчас ситуация была совсем другой. Тень Лэйвера с числом «4» летала над кортом. На третий сет серб вышел как будто обречённым. Медведев же сперва взял одну подачу соперника, затем ещё одну и повёл по ходу встречи 4:0. После этого серб встрепенулся, но ненадолго. Взял одну свою подачу, проиграл чужую, снова взял свою. Медведев пошёл подавать на матч при счёте 5:2 и впервые за игру дрогнул. Глупо думать, что давление оказывалось только на Джоковича. Представьте, каково было россиянину выходить подавать на свой первый в карьере «Большой шлем», да ещё и против лучшего теннисиста мира.

Джокович сделал брейк, и на мгновение сердечко ёкнуло. Казалось: вот сейчас он оттолкнётся ото дна и поплывёт. Серб легко взял свою подачу и сделал счёт 4:5. Но в десятом гейме Медведев уже был как скала. Поведя 40:15, он позволил себе уступить в одном розыгрыше, но всё же добил соперника и после последней подачи упал на корт с высунутым языком, пародируя празднования из видеоигры.

Что позволило Медведеву победить? Меньшее психологическое давление, запас сил, а также безупречная собственная игра. Россиянин сделал аж 16 эйсов и выиграл сто процентов очков на первом мяче – 15 из 15, порадовав титулом в первую очередь свою жену Дарью. В день финала пара отпраздновала три года совместной жизни.

Поражение Джоковича может знаменовать начало конца эры «Большой тройки». Роджер Федерер уже сам «отвалился» по возрасту, Рафаэль Надаль также начал сдавать (и даже проиграл свой фирменный «Ролан Гаррос»), а Медведев показал, что и Новак Джокович не всесилен. На смену трём глыбам идёт волна из честолюбивых дублёров. И хочется верить, что на её гребне останутся в том числе и наши российские теннисисты.