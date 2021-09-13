«Зенит» поздравил российского теннисиста Даниила Медведева с победой в финале Открытого чемпионата США. Вторая ракетка мира победил в решающем матче лидера рейтинга ATP Новака Джоковича в трёх сетах — 6:4, 6:4, 6:4.

«Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении «Зенита» в Твиттере.

Медведев выиграл четвёртый титул в 2021 году и 13-й трофей ATP в карьере. US Open-2021 стал для него первым завоеванным титулом «Большого шлема».

Медведев благодаря победе лишил Джоковича сразу двух исторических достижений. Серб мог обойти Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, выиграв 21-й турнир «Большого шлема». Кроме того, он мог выиграть четыре турнира «Большого шлема» в течение года, став первым с 1969 года теннисистом, которому бы покорилось подобное достижение.