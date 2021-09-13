Российский теннисист Андрей Рублёв впервые в карьере вошёл в пятёрку лидеров рейтинга ATP. В обновлённом рейтинге от 13 сентября олимпийский чемпион-2020 в миксте поднялся на две строчки и занимает пятое место с 6130 очками.

Россиянин Даниил Медведев сохранил в рейтинге вторую строчку с 10 780 очками. Россия — единственная страна, представленная в топ-10 двумя теннисистами. Лидером рейтинга остаётся серб Новак Джокович — 12 133 очка.

Напомним, что Медведев впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», обыграв в финале US Open Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

Между Медведевым и Рублёвым расположились внук советского футболиста Сергея Сальникова грек Стефанос Циципас (8350) и сын советского теннисиста представитель Германии Александр Зверев (7760).

Полностью топ-10 на 13 сентября выглядит следующим образом:

1 (1*). Новак Джокович (Сербия) — 12 133 очка

2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 10 780

3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 8350

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7760

5 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 6130

6 (5). Рафаэль Надаль (Испания) — 5815

7 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 5173

8 (6). Доминик Тим (Австрия) — 4995

9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 3765

10 (11). Каспер Рууд (Норвегия) — 3440…

25 (25). Аслан Карацев (Россия) — 2074…

27 (28). Карен Хачанов (Россия) — 1965

* — положение в предыдущем рейтинге