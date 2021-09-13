Чемпионка мира Елизавета Туктамышева и призёр чемпионата мира и Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда включены в списки участников первого этапа Кубка России в Сызрани. Соревнования пройдут с 22 по 26 сентября.

По словам директора ЛДС «Роснефть Арена» решение об участии этих спортсменов в первом этапе кубка страны по фигурному катанию было принято по итогам контрольных прокатов сборной России, прошедших в Челябинске. Планируется, что кроме Туктамышевой и Коляды на этап Кубка России будет заявлен Андрей Лазукин.

О намерении выступать в Сызрани ранее уже сообщили чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.