Российский фигурист Марк Кондратюк заменил Алиева в списке участников отборочного турнира Олимпиады, сообщается на сайте Международного союза конькобежцев.

Ранее чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев сообщил, что не примет участие в турнире в Оберстдорфе. Фигурист планирует сделать «техобслуживание» по здоровью.

Марк Кондратюк числится основным в заявке на турнир, Алиев и еще несколько фигуристов сборной России – запасными.

Согласно новым правилам, на Nebelhorn Trophy может выступить один фигурист из числа тех, кто не принимал участие в чемпионате мира в Стокгольме. Михаил Коляда (занял 5-е место) и Евгений Семененко (8-е место), уже выступали на ЧМ. Сумма их мест равна 13.

По новым правилам отбора сборная России может выставить на ОИ-2022 и следующем чемпионате мира трех фигуристов. Третью квоту нужно подтвердить на Nebelhorn Trophy: для этого Марк Кондратюк должен попасть в шестёрку сильнейших.