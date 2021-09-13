Голландский клуб «Херенвен» понес потери. Защитник Рами Каиб выбыл из состава на неопределенный срок. Он сломал челюсть в процессе поедания морковки.

В конце августа футболист получил травму челюсти, но продолжил выступать в составе голландского клуба.

«Некоторое время назад Каиб получил сильный удар в челюсть во время игры. Он просто продолжал тренироваться и, конечно же, есть. Ну он решил съесть морковку, и эта морковка оказалась довольно твердой. В результате треснула поврежденная челюсть», – рассказали репортеры телеканала RTV Noord.

В клубе Рами Каиб с 13 января 2021 года. Контракт рассчитан до 2014 года. «Херенвен» идет на 4-й строчке Высшей лиги Нидерландов.