Российский теннисист Даниил Медведев заработал 2,5 миллиона долларов, впервые в карьере выиграв турнир «Большого шлема». В финале Открытого чемпионата США 25-летний спортсмен обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича.

Матч длился больше двух часов. Даниил победил со счетом 6:4, 6:4, 6:4. Медведев – первый за 16 лет российский спортсмен, выигравший US Open. В 2006 году на турнире побеждала 19-летняя Мария Шарапова.

Медведев и Джокович встретились во второй раз в текущем сезоне. В феврале серб забрал победу у россиянина в финале Открытого чемпионата Австралии.

На US Open Медведев взял реванш и лишил Джоковича возможности собрать календарный «Большой шлем».