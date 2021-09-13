СКА очень бодро начал сезон КХЛ. Подопечные Валерия Брагина одержали две выездные победы, сперва расправившись с «Северсталью» (4:3), а затем переиграв в серии буллитов одного из фаворитов сезона – «Локомотив» (3:2).

После этого команда приехала в Петербург и порадовала своих фанатов безумным выносом «Адмирала». Дальневосточный корабль получил сразу девять пробоин (9:2), а армейский вундеркинд Матвей Мичков оформил дубль и отдал голевой пас.

Первый сбой механизм Брагина дал в следующей игре с «Автомобилистом» (2:4). Причём нельзя сказать, что соперник показал что-то невообразимое, прыгнув выше головы. СКА проиграл сам себе из-за нелепых ошибок. Сперва Александр Самонов в простой ситуации выложил шайбу прямо на клюшку сопернику, а затем Кирилл Марченко вообще забросил в свои ворота в безобидном эпизоде.

Но вот во вчерашнем поражении от «Торпедо» уже нельзя винить простой случай.

После неудачи в игре с «Автомобилистом» место в воротах снова занял Александр Самонов. Видно, что тренерский штаб армейцев продолжает натаскивать молодёжь, даже за счёт риска.

А вот в звеньях тренерский штаб пошёл на радикальные изменения. В первую очередь обращал на себя внимание перевод Матвея Мичкова из первого в четвёртое звено. И дело тут не в дисциплинарных санкциях. Nevasport в обзоре на предыдущую игру писал, что сейчас важно не «затаскать» 16-летнего юниора. И тренеры поступили абсолютно правильно. В этот раз форвард получил пять минут игрового времени и успел один раз бросить по воротам. Свой момент славы Мичков получил, а остальные рекорды ещё придут.

«Так сложилось, матч такой — то меньшинство, то большинство. Из-за этого у него получилось небольшое игровое время», — комментировал выступление Мичкова тренер.

Переводом Мичкова в четвёртое звено Брагин не ограничился. Бурдасов ушёл во второе звено, а компанию Линдену Вею в первом составили капитан Евгений Тимкин и 19-летний Марат Хуснутдинов. В прошлой игре они выходили на лёд в четвёртом и втором звене соответственно. Перетасовки произошли и в остальных сочетаниях, в том числе и в дуэте защитников второй пятёрки – место ветерана Василия Токранова занял Ярослав Дыбленко.

На вопрос, почему не играл Токранов, Брагин объяснил лаконично: у игрока «лёгкое повреждение».

Видно, что СКА не боится идти на эксперименты и искать нужные сочетания. Впрочем, при таком поиске неизбежны тупики и падения.

«Ищем химию в звеньях. Проанализируем и будем принимать дальнейшие решения», — сказал после матча Брагин.

Поиск химии привел к пропущенному голу уже на второй минуте. Степан Фальковский схватил удаление, шведский защитник нижегородцев Теодор Линдстрём вовремя подставил клюшку на пятачке, и Самонов вынимал первую шайбу из ворот.

Обескураживающее начало, впрочем, не сломило СКА, и гости начали давление на ворота соперника. Почти сразу после того, как армейцы не смогли реализовать своё первое большинство, Евгений Тимкин отблагодарил тренеров за доверие. Капитан вошёл в зону и нанёс кистевой бросок со средней дистанции, застав врасплох Андрея Тихомирова.

И после гола СКА внезапно резко просел. Игроки стали прижиматься к воротам, много фолить, и в самой середине периода автозаводцы почти полминуты вообще играли в формате «5 на 3». Удаление Андрея Кузьменко удалось пересидеть, а вот при игре «5 на 4» торпедовцы всё же додавили. Марек Хривик не реализовал выход практически один на один на левом фланге, но атака продолжилась, и со второй попытки словак всё-таки пробил Самонова.

А уже через две минуты Хривику удался дубль. Провал в обороне привёл к проходу Кевина Агостино и пасу Хривику, который бросал в незащищённый угол.

После третьей пропущенной шайбы Брагин всё-таки поменял Самонова на Ларса Юханссона. Уже второй матч подряд.

При этом на пресс-конференции наставник питерцев уверял, что замена не связана с пропущенными голами, он всего лишь хотел «встряхнуть» команду. Справедливости ради, в этот раз вины Самонова в пропущенных шайбах нет, но его уже второй матч подряд меняют на более опытного конкурента. Психология тому виной или стечение обстоятельств – пока неизвестно. Всего в двух играх 26-летний голкипер пропустил шесть шайб за 15 бросков. Юханссон же сделал «сухарь», отразив 21 бросок соперников.

Второй период прошёл под диктовку СКА. Армейцы чаще бросали по воротам, больше играли в большинстве и смогли отыграть один гол. Кузьменко удался быстрый проход, Михаил Воробьёв бросил вдоль ворот, и 20-летний Даниил Пыленков, который в первом периоде сделал дебютный ассист в КХЛ, мог стать автором ещё и дебютной шайбы. Защитник замыкал передачу Воробьёва, но в результате шайба коснулась игрока соперников, так что гол записали на счёт Воробьёва. Хотя очевидно было, что сделал её Пыленков, ставший лучшим в составе СКА.

В третьем периоде армейцы подсели, и скорее «Торпедо» было ближе к четвёртому голу, нежели гости – к тому, чтобы сравнять счёт.

Каких-то поводов бить тревогу или критиковать команду пока что нет. СКА продолжает активно наигрывать молодёжь, которой, разумеется, не хватает пока стабильности и «инстинкта убийцы». Команда заиграла только после того, как счёт стал 1:3. Соперник реализовал два большинства, СКА – ни одного.

«Опять даем фору сопернику, а потом пытаемся спасти матч. Два раза подряд это не получилось. Надо добавить концентрации в игре. Если бы забивали хотя бы половину, то выигрывали бы», — сетовал после игры Кузьменко.

Свой следующий матч СКА проведёт 14 сентября на выезде со «Спартаком». И давать скромной московской команде повода раздуваться от гордости точно нельзя. Ещё ненароком могут счесть себя принципиальным соперником.