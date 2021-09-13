Даниил Медведев – победитель финала US Open рассказал, как будет отдыхать после турнира:

«Я знаю, что в ближайшее время у меня никаких планов, так что я не знаю, как буду праздновать. Русские умеют праздновать. Надеюсь, в новости не попаду. Или если попаду – то по-хорошему.

Ближайшие несколько дней точно буду праздновать.»

Даниил Медведев в финале US Open разгромил Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) и впервые в карьере стал чемпионом «Шлема».

Для России это пятая такая победа. Ранее «Шлем» брали два российских теннисиста. Евгений Кафельников побеждал на «Ролан Гаррос» в 1996 году и на Australian Open в 1999 году. Марат Сафин – на US Open в 2000 и 2005 годах.