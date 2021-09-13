Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с бизнесменом Романом Абрамовичем в воскресенье открыли участок маршрута «Вело 1» в Дмитрове. Он пролегает вдоль канала имени Москвы.

В правительстве Подмосковья рассказали, что трасса должна стать часть большого маршрута для велосипедистов Москва – Санкт-Петербург.

«Протяженность первого участка – 20 км. По Подмосковью пройдет 137 км этого ути, а его общая длина составит более 1 тыс. км. До конца года обустроят 56 км дорожек маршрута: появится участок, связывающий Яхрому, Дмитров и Дубну», – отметили в администрации.

Ранее правительство Московской области и АНО «Вело 1» подписали соглашение о взаимодействии. Его главная цель – развитие инфрастрктуры для велосипедистов и создание новых точек маршрута «Вело 1».

Строительство велосипедной трассы, связывающей Москву и Санкт-Петербург стартовало в июле 2021 года.