Игроки «Зенита» полетели в Лондон на матч первого тура группового турнира Лиги чемпионов против «Челси», сообщает пресс-служба клуба. Список летящих на игру футболистов петербуржцы не огласили, но в официальном инстаграме выложили снимки из самолёта Сердара Азмуна, Малкома и Клаудиньо.

Напомним, что двое последних изначально должны были пропускать игру. «Зенит» отозвал их из сборной Бразилии в связи с ковидными ограничениями в Великобритании. Бразилия находится в «красной зоне» по британским законам, и все прибывающие из неё граждане обязаны пройти обязательный карантин длиной в 10 дней.

Конфедерация футбола Бразилии подала жалобу на действия «Зенита», и ФИФА дисквалифицировала обоих футболистов на игры с «Ахматом» (3:1) и «Челси». Однако впоследствии стороны урегулировали конфликт, и оба футболиста уже сыграли с грозненцами.

Матч «Челси» — «Зенит» состоится 14 сентября, начало — в 22:00 по московскому времени.