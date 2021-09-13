Член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев прокомментировал победу российского теннисиста Даниила Медведева на US Open над Новаком Джоковичем: «Победа Медведева в финале US Open – это настоящее историческое событие! Мы восхищены и гордимся Даниилом, его игрой и победой».

Чиновник решил самостоятельно запустить процесс представления 25-летнего теннисиста к государственной награде: «Мы испытываем гордость за нашего российского спортсмена, поэтому я дал команду подготовить письмо на имя Министра спорта России: считаю, что Даниила надо представить к государственной награде. Я готов послужить инициатором, потому что считаю, что Медведев абсолютно точно этого заслужил».

Свищев выразил надежды, что российский теннисист станет первой ракеткой мира: «Если Даня и дальше будет так двигаться вперед, то у него есть все шансы». Член комитета Госдумы поздравил Федерацию тенниса и команду Тарпищева, отметив их вклад в развитие спорта.

Ранее Даниил Медведев уже доходил до финалов «Большого Шлема» в 2019 году на US Open и в этом году на Открытом чемпионате Австралии, но уступал в решающих встречах.