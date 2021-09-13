Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский дал комментарий по поводу возможного трансфера форварда казанского клуба Хвичи Кварацхелии в один из клубов Европы.

В прошедшее трансферное окно, несмотря на слухи о возможном переезде в Европу, Кварацхелия так и не покинул «Рубин».

Яровинский рассказал, почему грузинский футболист остался в команде: «Кварацхелия – большой футболист, который обязательно будет играть в европейском топ-клубе. Но ему всего лишь 20 лет, он провёл на высоком уровне только один сезон. Его отъезд в Европу – вопрос времени».

О трансфере Хвичи с «Рубином», по словам Яровинского, обращались четыре команды. Ни один клуб не направил официальный документ. Сделка в итоге не состоялась.

Кварацхелия уже сегодня может помочь своему клубу обыграть «Урал». Матч состоится в 18.30 по московскому времени.