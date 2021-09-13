Россиянин Даниил Медведев и теннисист греческого происхождения Стефанос Циципас квалифицировались на Итоговый чемпионат АТР. Он пройдет в Турине с 14 по 21 ноября. Первым теннисистом, прошедшим квалификацию, стал серб Новак Джокович.

Даниил Медведев высказался о событии: «С нетерпением жду возможности постараться защитить свой титул в Турине. В Италии очень страстные болельщики. Я уверен, что это будет прекрасный турнир».

Вчера, 12 сентября, 25-летний теннисист поднялся на вторую строчку в Чемпионской гонке АТР. Медведев обыграл Джоковича в финале открытого чемпионата СГА со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Даниил – действующий победитель Итогового чемпионата. В прошлом году он обыграл австрийца Доминика Тима.