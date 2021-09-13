Российский теннисист Карен Хачанов дал комментарий по поводу победы Даниила Медведева над Новаком Джоковичем в US Open.

Карен записал соотечественнику голосовое сообщение с поздравлениями. Хачанов уверен, что на тот момент Даниил отмечал победу: «Умеет ли он отрываться? Редко, но метко».

Карен считает, что после такой победы нужно обязательно двигаться дальше, не забыв поблагодарить всех к ней причастных.

Хачанов полагает, что Джоковича никогда нельзя исключать из фаворитов: «Он мог реально пойти на матч и не оставить Дане шансов».

Однако эмоции, по словам Карена, сыграли большую роль: «Виден был страх в глазах, давление это, он был в тотальном блоке».

Хачанов вспомнил эмоции после своих побед. На корте он не рыдал, но в раздевалке давал волю чувствам.