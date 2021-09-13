Тренер российского фигуриста Марка Кондратюка Светлана Соколовская дала комментарий по поводу решения Федерации фигурного катания России заявить спортсмена на турнир Nebelhorn Trophy.

От выступления 18-летнего Кондратюка зависит возможность сборной России использовать третью квоту в мужском одиночном катании на ОИ-2022 в Пекине. Марк должен попасть в шестерку сильнейших.

«Полностью согласна с таким выбором федерации. Марк – молодой перспективный спортсмен, и ему еще нужно набирать рейтинг».

Nebelhorn Trophy пройдет в Обертсдорфе с 22 по 25 сентября.