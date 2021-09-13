Защитник ЦСКА Марио Фернандес объявил о завершении карьеры в сборной России. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды в Твиттере. Своё решение 30-летний бразилец объяснил усталостью от выступлений на два фронта.

«Всё больше времени требуется на восстановление после игр. К сожалению, участились и травмы. Сейчас хочется сосредоточиться на выступлениях за клуб, который стал мне родным», — обратился Фернандес к болельщикам.

По его словам, он планировал уйти из сборной ещё после Евро-2020, но решил помочь новому тренерскому штабу под руководством Валерия Карпина.

«Я бы никогда не ушел из сборной, если бы не согласовал решение с наставником команды. И мне хотелось бы поблагодарить его за ту поддержку, которую он мне оказал», — добавил футболист.

Фернандес дебютировал в сборной России в сентябре 2017 года после получения российского паспорта. На его счету 33 матча и пять мячей за национальную команду.

Фернандес принял участие в ЧМ-2018, где сборная России дошла до четвертьфинала, и Евро-2020, завершившийся невыходом команды из группы.