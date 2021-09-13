Защитник Майк Джеймс может перейти в «Зенит». Клуб из Санкт-Петербурга нуждается в услугах 31-летнего баскетболиста. Сам Джеймс пока сомневается в перспективе трансфера.

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль уже успел поработать с Майком Джеймсом в «Панатинаикосе». Дуэт дважды забирал золото чемпионата Греции и кубок страны.

Майк Джеймс перешёл в ЦСКА в 2019 году. По ходу сезона игрок нарушил контрактные обязательства, уехав в американский «Бруклин Нетс», доигрывать сезон NBA. Договор между Майком и армейцами был расторгнут 12 сентября по соглашению сторон. На данный момент Джеймс – свободный агент.

В прошедшем сезоне Джеймс в составе армейцев появился на паркете в 41 матче и отметился 728 набранными очками.