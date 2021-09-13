Отец российского теннисиста Медведева рассказал об эмоциях, которые пережил после победы Даниила на Открытом чемпионате США. В финале турнира 25-летний россиянин победил сербского теннисиста Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Сергей Медведев поблагодарил всех за поздравления и поддержку. Он поделился, как ему было непросто: «Эти две недели был будто где-то далеко, как в командировке. Умные часы много дней показывали мерцательную аритмию на ЭКГ».

Финал отец Даниила не смотрел: «Во время матча лежал с закрытыми глазами и считал про себя до 600». О победе сына сообщила жена.

Ночь после триумфа далась нелегко. На следующий день пришлось вызывать кардиолога.