Матч с турками получился эмоциональным. Самым активным был Виктор Онопко. Он устроил потасовку.

В первом тайме защитник грубо сыграл против Мехмета Аурелио, а потом толкнул его на рекламный щит. Турецкий полузащитник ответил толчком, подлетели товарищи Мехмета по команде. До драки не дошло. Ситуацию спас Александр Филимонов, прикрикнувший на игроков. Страсти улеглись и матч возобновился.

«Эмоциональная игра, все хотели победить, рады, что вышли в финал», – прокомментировал конфликт Александр Самедов.

Встреча действительно была горячей. Небольшие стычки возникали постоянно. Турки задевали игроков сборной России, наши – отвечали.

В итоге российские ветераны вышли в финал с итоговым счетом 6:4, где разгромили команду звезд – 13:8. Лучшим бомбардиром турнира стал Павел Погребняк. В финале он забил 5 мячей.