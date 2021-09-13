Трехкратная чемпионка мира по биатлонку Доротея Вирер решила отдохнуть. У нее появились проблемы со сном.

«В последнее время я немного страдаю от бессонницы. Кроме того, я чувствую, что мое тело достигает определенной точки и не идет за ее пределы», – сообщила биатлонистка Fondo Italia.

Доротея призналась, что страдает бессонницей около трех недель. В связи с этим она планирует пройти медицинское обследование. До начала сезона еще есть время – до первой гонки около двух месяцев.

Вирер признается, что год назад у нее уже была подобная проблема. Тогда она продолжила тренироваться, о чём жалеет. В этот раз биатлонистка планирует восстановиться и разобраться в причинах возникновения проблемы.