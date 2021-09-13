Сегодня, 14 сентября, «Зенит» проведёт стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов против «Челси». Игра пройдёт в Лондоне на «Стэмфорд Бридж» и стартует в 22:00 по московскому времени.

В матче точно не примут участия травмированный Магомед Оздоев и Вилмар Барриос, который бы не смог попасть в Великобританию из-за ковидных правил. Хавбек вернулся из Колумбии после матчей сборных и должен был отсидеть по прибытии в страну 10-дневный карантин. Кроме того, под вопросом участие защитника Вячеслава Караваева, который прибыл из сборной России с травмой.

Антиковидные правила могли коснуться и двух бразильцев — Малкома и Клаудиньо. Однако оба игрока были отзованы из сборной Бразилии в связи с ковидными ограничениями в Великобритании. Конфедерация футбола Бразилии подала жалобу на действия «Зенита», и ФИФА дисквалифицировала обоих футболистов на игры с «Ахматом» (3:1) и «Челси». Однако впоследствии стороны урегулировали конфликт, и оба футболиста уже сыграли с грозненцами.

Поммимо «Челси» и «Зенита», в группе H Лиги чемпионов играют «Мальмё» и «Ювентус», которые в эти же минуты проведут матч в Швеции.