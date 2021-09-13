Бывший игрок и тренер молодежной команды ЦСКА Александр Гришин дал комментарий по поводу завершения карьеры Марио Фернандеса в национальной сборной России.

Александр отметил игровые качества Марио. Он считает его хорошим защитником и поддерживает решение: «Его выбор просто надо уважать: если он сказал, что завершил игру в сборной, то, значит, к этому нужно прислушаться и сделать так, как говорит игрок».

Гришин пожелал Марио здоровья и восстановления от травм, назвав его лидером сборной и клуба. Теперь, по мнению Александра, пришло время показывать хороший футбол только на уровне клуба: «В сборной ему есть хорошая замена: Вячеслав Караваев из «Зенита».

Напомним, что в составе сборной России Марио Фернандес дошел до четвертьфинала ЧМ-2018 года.