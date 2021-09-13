Сегодня, 14 сентября, молодёжная команда «Зенита» для игроков до 19 лет стартует в розыгрыше юношеской Лиги чемпионов. Подопечные Константина Зырянова в первом раунде группового турнира встретятся со сверстниками из «Челси».

Игра пройдёт на поле тренировочного центра лондонской команды и начнётся в 15:00 по московскому времени.

Групповой раунд юношеской Лиги чемпионов совпадает по составу участников со взрослой Лигой чемпионов, где «Зенит» сегодня также сыграет с «Челси» (начало — в 22:00 по московскому времени). Таким образом, в юношеской ЛЧ в одной группе с «Челси» и «Зенитом» также играют «Ювентус» и «Мальмё».

Напомним, что победители групп напрямую попадут в 1/8 финала юношеской Лиги чемпионов, а команды, занявшие вторые места, стартуют в 1/16 финала.

Параллельно с «путём Лиги чемпионов» в юношеской ЛЧ будет разыгрываться «путь национальных чемпионатов». В нём 32 победителя национальных юношеских турниров проведут два раунда двухматчевых противостояний, а восемь победителей пройдут в 1/16 финала.

Юношеская Лига чемпионов разыгрывается с сезона-2013/14. В прошлом сезоне её проведение было отменено из-за пандемии коронавируса. Футболисты «Челси» за семь розыгрышей четырежды играли в финале, победив два раза (2015 и 2016) и дважды проиграв (2018 и 2019). Действующим обладателем титула является мадридский «Реал», который одолел в 2020 году «Бенфику» (3:2).