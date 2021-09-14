Сегодня, 14 сентября, СКА и «Спартак» встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра пройдёт в Москве и станет для обеих команд пятой в сезоне.

СКА начал сезон с трёх побед подряд. Сперва подопечные Валерия Брагина на выезде обыграли «Северсталь» (3:2), затем по буллитам взяли верх над «Локомотивом» (4:3 Б), а в первой домашней игре разгромили «Адмирал» (9:2).

После этого армейцы проиграли в двух встречах — сперва дома «Автомобилисту» (2:4), а затем на выезде «Торпедо» (2:3).

В таблице Западной конференции СКА занимает седьмое место с шестью очками.

«Спартак» на старте сезона также выиграл три матча подряд — 4:1 с «Адмиралом», 3:1 с «Амуром», 3:2 в овертайме с «Витязем». Затем красно-белые потерпели первое поражение (1:2 с «Салаватом Юлаевым») и наконец победили «Барыс» 4:1.

В таблице «Запада» «Спартак» идёт на втором месте с 8 очками.

Матч «Спартак» — СКА начнётся в 19:30 по московскому времени.