Сегодня, 14 сентября, состоится матч 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу между Россией и Польшей. Игра пройдёт на площадке поляков в Гданьске и стартует в 21:30 по московскому времени.

В групповом раунде турнира подопечные Туомаса Саммелвуо заняли второе место. После поражения на старте от Турции (1:3) россияне обыграли последовательно Нидерланды (3:2), Финляндию (3:1), Испанию (3:1) и Северную Македонию (3:0). В 1/8 финала россияне обыграли Украину 3:1.

Польша является одной из хозяек турнира и ещё не потерпела ни одного поражения. В групповом раунде поляки победили Португалию (3:1), Сербию (3:2), Грецию (3:1), Бельгию (3:0) и Украину (3:0), а в 1/8 финала расправились с Финляндией (3:0).

Сборная Польши за свою историю выиграла один чемпионат Европы (в 2009 году), пять раз была второй и трижды третьей, включая предыдущий турнир — ЧЕ-2019.

На счету России две победы (в 2013 и 2017), три вторых и три третьих места.