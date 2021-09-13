Показы олимпийских программ российских фигуристов завершены, и самое время подвести итоги — кто больше всех на этих прокатах порадовал, кто разочаровал, а кто удивил.

Самое неожиданное возвращение — это даже не неплохие выступления Александры Трусовой и Алены Косторной после камбека в группу Тутберидзе. Александр Самарин на этих прокатах сделал два шикарных каскада с четверным лутцем и стал наиболее стабильным фигуристом прокатов наряду с Евгением Семененко. Прошлый сезон для Самарина вышел тяжёлым, и какое-то время он даже не мог исполнять четверные прыжки. Казалось, что травмы берут своё — но парень восстановился и вновь исполняет сложнейшие элементы.

Возвращение трикселя Алены Косторной все же было более ожидаемо — для этого она и переходила обратно в группу Этери Тутберидзе.

Прокат произвольной Александры Трусовой показал нам, что в олимпийский сезон можно идти и с неолимпийской музыкой (а саундтрек к фильму «Круэлла» такой и является) и даже рассчитывать на победное выступление. Трусовой очень идёт образ «Круэллы» и в этой программе она может спокойно прыгать свои квады, иногда отрываясь на хореографию — но на Олимпиаду все ездят с давно проверенной классикой. Саша с её убийственным контентом же способна разрушить этот миф.

Женская программа может быть сложнее мужской — ещё один вывод этих прокатов. Трусова прыгнула во второй половине два четверных лутца — такое себе не позволял даже Нейтан Чен. Да, у него была программа с шестью четверными прыжками, но даже в ней на последок он оставлял не старшие прыжки, а тулупы и сальховы. Следующий шаг для Саши — сделать такой контент относительно стабильным уже на соревнованиях.

Майя Хромых в Челябинске показала, что прокат на Финале Кубка России в феврале не был яркой вспышкой. В эти выходные она легко приземлила каскад 4-3. Да, на сальхове случилась бабочка, но каскады с четверным Майя ещё точно не прыгала. На подходе, по словам Майи, и тройной аксель — а с таким набором можно действительно конкурировать на самом высоком уровне.

Челябинск показал, что и выразительная звезда Камила Валиева может потеряться на фоне остальных учениц группы Этери Тутберидзе. Короткую программу Камилы нужно смотреть на соревнованиях и в новом платье — впечатление от проката испортили старый костюм с шоу и отголоски хореографии из программы «Шторм» прошлого сезона. Произвольная же у Камилы не получилась из-за нескольких падений — фигуристка продолжает не выкатывать контент с тремя квадами и трикселем.

Мужское одиночное катание в эти выходные было смотреть едва ли не интереснее, чем женское. Все ребята работали с разными хореографами, брали очень разнообразную музыку — от классики до современных саундтреков (привет «Великолепному веку»). У девочек же все было на порядок скучнее: все же шесть из десяти фигуристок катали программы от Даниила Глейхенгауза, а у него есть свой стиль, который можно увидеть практически в любой постановке.