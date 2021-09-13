Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу решения защитника ЦСКА Марио Фернандеса уйти из национальной команды. Информация о желании защитника завершить карьеру в сборной появилась еще в августе.

Главный тренер сборной России сообщил, что решение Фернандеса не стало неожиданностью. Марио еще во время первой встречи с Карпиным сообщил о том, что задумывается о завершении карьеры в сборной. Его преследовали травмы и повреждения.

«В итоге мы решили, что он приедет а сентябрьский сбор, а уже по его итогам мы обсудим будущее Фернандеса в сборной», – сообщил Карпин.

Ближе к финалу сбора вновь состоялся разговор между защитником и тренером. Фернандес сообщил, что ему тяжело играть в клубе и сборной, поэтому он решил сосредоточиться на ЦСКА.

«Хотелось бы поблагодарить его за профессионализм, за отношение к работе, за всё, что он дал национальной команде России».