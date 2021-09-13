Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила, что была удивлена решением защитника ЦСКА завершить карьеру в сборной России.

«Для меня уход Марио Фернандеса из сборной России стал большой неожиданностью. Я думала, все устаканилось», – сказала Смородская.

Ольга Юрьевна считает, что заменить Марио кем-то будет сложно. Она считает уход Фернандеса из сборной значительной потерей.

Смородская полагает, что защитник ЦСКА скрывает реальную причину ухода из сборной: «У Марио достаточно сил, чтобы играть и в клубе, и в сборной».

Фернандес задумался о завершении карьеры игрока сборной России еще после провала команды на Евро-2020. Слухи об уходе Марио ходили еще в августе, однако окончательное решение бразилец принял только сейчас.