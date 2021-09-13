Российский комментатор Денис Казанский ушёл с телеканала «Матч ТВ».

Специалист отработал шесть лет на канале и пятнадцать – в холдинге. Он считает этот период важной частью жизни, позволившей получить неоценимый опыт. Казанский благодарит канал за возможность реализовать задуманное и работать с удовольствием. Денис бросает себе новый вызов и хочет попробовать себя на другом уровне.

Казанский просит не распускать слухи: «Решение не связано с финансовыми условиями работы или внутренними делами канала». Он понимает, что уход совпал с изменениями на «Матч ТВ», но никак с ними не связан.

Практически одновременно с этой новостью «Матч ТВ» сообщил о приходе в команду Василия Конова и Евгения Слюсаренко. Василий Конов теперь занимает должность генерального директора агенства спортивной информации «Матч+», а Евгений Слюсаренко будет работать главным редактором агенства.