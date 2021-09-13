Чемпионат четырех континентов по фигурному катанию 2022 года в китайском Тяньцзине был официально отменен. Информация об этом сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

ISU в данный момент принимает заявки от других стран, которые могли бы принять турнир у себя в те же даты. Соревнования в Тяньцзине должны были пройти 17 по 22 января 2022 года. Решение о проведении турнира будут принимать 1 октября на совете ISU.

В 2021 году чемпионат четырех континентов также был отменен: турнир должен был принять австралийский Сидней.

Ранее был отменен этап серии Гран-при по фигурному катанию в китайском Чунцине. Это произошло из-за невозможности организовать турнир в условиях пузыря. Вместо Чунцина этап Гран-при примет итальянский Турин в те же запланированные даты.