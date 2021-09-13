Глава селекционного отдела «Спартака» Александр Аверьянов в ближайшее время уйдёт из клуба не по своей инициативе, сообщает «Спорт-Экспресс». Решение принималось руководством красно-белых.

Аверьянов отработал в «Спартаке» с 2007 по 2019 год, а потом вернулся к красно-белым в августе 2020-го.

Ранее стало известно, что Аверьянов уйдет из московского клуба вслед за спортивным директором Дмитрием Поповым. В конце июля «Спартак» покинул директор департамента по развитию и коммуникациям Антон Фетисов.

Московский клуб после семи туров располагается на восьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. В активе «Спартака» десять очков.