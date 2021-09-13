Российский биатлонист, чемпион Европы Матвей Елисеев поделился небольшим видео с тренировки в группе Сергея Башкирова.

В своём «Инстаграме» в разделе «сторис» Елисеев поделился роликом с занятия на сборе в Тюмени, где сейчас тренируются все биатлонисты группы Башкирова. К видео биатлонист добавил геотег с названием «Там, где хорошо».

Совсем недавно Матвей Елисеев сменил тренировочную группу. Он готовился к олимпийскому сезону под руководством Юрия Каминского, но во время сборов они со специалистом поссорились, и в руководстве Союза биатлонистов России приняли решение не отстранять биатлониста, но перевести его в другую подготовительную группу. К старту Кубка мира Елисеев будет тренироваться с Башкировым.